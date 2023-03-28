Teklife göre en düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olacak.

Emeklilerin bayram ikramiyeleri 2 bin TL olacak.

İstiklal madalyası sahibi Türk vatandaşları ile Kore Savaşı'na katılmış Türk vatandaşları, Kıbrıs'ta fiilen görev yapmış olanlara asgari ücret oranında maaş bağlanacak.

Yargıtay, Danıştay üyelerine yönelik düzenleme yapılıyor.

Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde mücadele veya zararlarının giderilmesinde feragat, başarı, yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve yabancılara ise Üstün Fedakarlık Nişanı verilecek.

Kamuda geçici iş pozisyonlarında çalışanlara yönelik düzenleme yapılıyor.