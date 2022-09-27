Çorum Merkez Tarhan Köyü nüfusuna kayıtlı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara - Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Emekli Albay hemşehrimiz Ali Barçın (62) hayatını kaybetti.
Emekli Albay Ali Barçın’ın cenazesi bugün saat 09.00’da GATA’da yapılacak askeri tören sonrası Çorum merkez Tarhan köyüne getirilerek burada öğle namazı sonrası köy mezarlığında sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
Emekli Albay Ali Barçın bugün toprağa veriliyor
Çorum Merkez Tarhan Köyü nüfusuna kayıtlı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara - Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Emekli Albay hemşehrimiz Ali Barçın (62) hayatını kaybetti.
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