Platform üyeleri; yurttaşların deprem bölgesine gönderilmek üzere yapacağı her türlü yardımları Hacı Bektaş Veli Vakfına ulaştırmalarını istedi.

YARDIMLAR VAKIF BİNASI’NDA TOPLANACAK

Gece gündüz 24 saat boyunca vakıf binasında platform tarafından görevlendirilen sorumlu kişilerin bulunduğunu belirten platform yöneticileri; acil olarak, çadır, ısıtıcı, kışlık uyku tulumu, battaniye, su, konserve, hazır gıda, kadın pedi, hijyen ürünü, çocuk bezi, çocuk maması, el feneri, kaban, pardösü gibi kışlık giysilere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

“BU GECE, İLK SEFERİ YOLCU ETMEYİ PLANLIYORUZ”

Fiziki mekan olarak vakıf binasının oldukça elverişli olduğuna dikkat çeken platform üyeleri duyarlı yurttaşların getirip bıraktıkları tüm malzemelerin, görevliler tarafından paketlendiğini belirterek, “Malzemeler koliler halinde yola çıkacak şekilde hazır ediliyor. Yardım kolileri yüklü ilk aracın bugün ilerleyen saatlerde deprem bölgesine yolcu etmeyi hedefliyoruz” denildi.

(Haber Merkezi)