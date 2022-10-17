Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile Ata Sporumuz Güreşi Koruma Derneği tarafından hazırlanan “Türkün geleneği yaşatılıyor, Anadolu’nun köylerinde pehlivanlar tekrar güreş tutuyor” projesinin ilki Elvançelebi köyünde gerçekleşti. Köy meydanında gerçekleşen müsabakalara 100’e yakın pehlivan katıldı. Ata Sporumuz Güreşi Koruma Derneği Başkanı Uğur Çadır’ın sunuculuğunu üstlendiği müsabakalar renkli görüntülere sahne olurken, köy sakinleri güreş müsabakaları ile unutulmaz bir gün yaşadı. Ahmet Serbest ve Mustafa Doğan Özkaya’nın onur konuğu oldu müsabakalar sonunda baş kategorisinde Hakkı Ceylan birinci, Rasim Saraç ikinci, Muhammed Eryücel ve Ömer Faruk kalender ise üçüncü oldu. Başaltı kategorisinde ise birincilik kürsüsüne Yusuf Benekli çıkarken, Sefa Sakar ikinci, Hamza Ceylan ve Halil Tunç ise üçüncü olarak tamamladı.



Diğer kategorilerde ise dereceye giren pehlivanlar şu şekilde oluştu;

Sembol: 1.Berkay Gözübüyük, 2.Aşkın Erenoğlu, 3.Yusuf Koçak ve M.Halit Kılıç.

Minik-1: Enes Yasin Kalender, 2. Mehmet Doğru, 3.Akın Öz ve Taha Bozkuş.

Minik-2: Muhsin Sinasi Köse, 2.Salih Erenoğlu, 3.Abdullah Koçak ve Yiğit Berat Aktaş.

Teşvik-1: Enes Kirazlı, 2.Eren Yalçın, 3.Bahadır Eroğlu ve Selahattin Atmaca.

Teşvik-2: 1.Talha Mert Özboyacı, 2.Ramiz Türkmen, 3.Süleyman Kalender ve Arda Kaya.

Ayak: 1.Muhsin Barbak, 2.Ali Yağlı, 3.Ö.Faruk Özdemir.

Tozkoparan: 1.Alper Turan, 2.Efe Eraslankılıç, 3.Efe Akbıyık ve Sedat Batuhan Tarhan.

Deste: 1.Asilhan Görür, 2.Emre Öner, 3.Y.Emre Çimen ve Taha Teryaki.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren pehlivanlara ödülleri verildi.



(Rıfat KARA)

