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Atçalı Köyü’nden gelme, eski müteahhitlerden, Hatem Zorlu’nun eşi, Melek, Ali Haydar ve Serdar Zorlu’nun babaları, Alaattin Topaktaş’ın kayınpederi, Tayfuncan Topaktaş ve Dilara Zorlu’nun dedeleri Elvan Zorlu, Hakka yürüdü.

Bir süredir rahatsızlığından dolayı tedavi gören Elvan Zorlu, kurtarılamayarak aramızdan ayrıldı. Merhumun cenazesi önceki gün Nadık Cemevinde düzenlenen Hakka Yürüme Erkanının ardından Atçalı Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin yanı sıra, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.