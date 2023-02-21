Dede Nurettin Aksoy’un ağabeyi, Zeynep Aksoy’un eşi, Ümit ve Ali Aksoy’un babası olan Elvan Aksoy, rahatsızlığından dolayı bir süredir Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Aksoy, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen helallik alma töreninin ardından Hımıroğlu Köyü'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Taner ŞİMŞEK)

