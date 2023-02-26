Zeynep Aksoy’un eşi, Ümit ve Ali Aksoy’un babası, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Dede Nurettin Aksoy’un ise ağabeyi olan Elvan Aksoy, rahatsızlığından dolayı bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Elvan Aksoy geçtiğimiz 19 Şubat 2023 günü kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, 20 Şubat 2023 günü ise Dede Nurettin Aksoy ve Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde helallik alınmasının ardından merkez Hımıroğlu Köyü’nde toprağa verilmişti.

Elvan Aksoy için ailesi tarafından önceki gün can yemeği düzenlendi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen yemeğe ailesi ile birlikte CHP İl Başkanı Ümit Er, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, CHP önceki dönem il ve merkez ilçe başkanları, CHP milletvekili aday adayları Mehmet Yolyapar, Mehmet Tahtasız, Ahmet Yüksel Bellek başta olmak üzere diğer aday adayları, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



(Volkan SINAYUÇ)

