Çorum Özel Elitpark Hastanesi Müdürü Mehmet Karakaş, Bodrum’a yerleşme kararı aldı.

Görevinden ayrılan Mehmet Karakaş için Elitpark Hastanesi Başhekimi Opr.Dr. Ömer Akkaş, Yönetim Kurulu Başkanı Opr.Dr. Mehmet Duyar ve idari personel Hasan Zahir’de, tıbbi sekreterler ve diğer personel de Lila’da birer veda yemeği düzenledi.

Mehmet Karakaş, 12 yıllık görevi süresince tüm çalışma arkadaşlarıyla son derece dostane, keyifli anları paylaştıklarını, işin zorluklarını ise birlikte göğüslediklerini belirterek hepsine teşekkür etti.

Mehmet Karakaş, Elitpark’ta geçirdiği sürenin, kariyer yolculuğunun çok değerli bir parçası olduğunu da ifade etti.

(Haber Merkezi)

