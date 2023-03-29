Murat Çakır’ın babası, Metin, Alaattin, Selahattin, Çetin Çakır ve Şengül Uçar’ın ağabeyleri olan Elfettin Çakır, dün Çorum-Ankara karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken E.M.G. yönetimindeki 19 AH 999 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Çorum’da esnaflık yapan Elfettin Çakır’ın vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içinde bırakırken, merhumun cenazesi saat 11.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından Palabıyık Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

