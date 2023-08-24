Tahmini Okuma Süresi: dakika

Oda TV’nin haberinin bu bölümü şöyle:

DUL KADINLARA UMUT OLDU

Ahlatcı Holding tarafından Çorum’a kurulacak Elektronik Geri Dönüşüm Fabrikası hakkında da bilgiler veren Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, çocuklarıyla ortada kalan dul kadınlara da umut olacak projesini detaylarını anlattı.

Çocuklarıyla ortadan kalan dul kadınların kimseye muhtaç olmaması için önemli bir istihdam yaratacak olan Ahmet Ahlatcı, işe alınacak kadınlara asgari ücretin üzerinde maaş verileceğini de dile getirdi.

KADINLARIN ÇALIŞMA ORTAMI KOLAY OLACAK

Ahmet Ahlatcı, işe alınacak kadınların elektronik ürünleri havalı tornavida ile sökeceklerini ve çuvallayacaklarını açıkladı.

Ahmet Ahlatcı’nın açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: Elektronik geri dönüşüm fabrikası yapıyoruz. Bu elektronik Geri dönüşümde ne oluyor? Elektronik plakalar baz istasyondan çıkan parçalar, televizyonlardan çıkan parçalar, bilgisayarlardan çıkan parçalar veya telefonlardan bunları havalı tornavidayla sökülüp, kesilip, çuvallanıp kırıcıdan sonra eriteceğiz.

Dul kadınların çocuğuyla kimseye muhtaç olmaması için düşündük. ne yapalım, nasıl yapabilir diye. Yaşı kırkı geçmiş 3 çocuğuyla 4 çocuğuyla yaşayan hemşehrilerimizden en fazla çocuğu olandan başlamak üzere 150 dul kalmış bayan alacağız. Bunlar kimseye muhtaç olmasın. Asgari ücretin üstünde maaş verelim ve sigortalı çalıştıralım. Gelsinler, çok kolay basit bir iş. Havalı tornavida ile elektronik eşyaları sökecekler. Aşağı yukarı 1200 tane müracaatımız var. İşe alımlara en fazla çocukla dul kalan kadınlardan başlayarak alacağız. Bu sosyal sorumluluk projemizden iftar duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

200 GENCİ ÖNCE YETİŞTİRDİ SONRA İŞE ALDI

Öte yandan Ahmet Ahlatcı, geleceğin yazılımcılarını yetiştirmek için Çorum'da başlattıkları yazılımcı kursundan 200 gencin mezun olduğunu ve bu gençleri Holding bünyesinde çeşitli pozisyonlarda çalıştırmaya başladıklarını ifade etti. (Oda TV)