Alınan bilgiye göre 19 TH 560 plakalı minibüs, Bahçelievler Mahallesi Çoraklık Bağları mevkiinde çarptığı elektrik direğini kırdı, telleri kopardı.

Durumun sıkışmalı trafik kazası olarak bildirilmesi üzerine olay yerine trafik polisleri ile itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiklerinde kırılmış elektrik direği ve koparak yola düşen elektrik telleri ile karşılaştı.

Polis ekipleri kazaya dair çevrede yaptığı araştırmada kopan tellerden yaklaşık 200 metre uzaklıkta ağaçlık alanda terkedilmiş, kazalı bir minibüs belirledi.

Sürücüsünün olmadığı minibüs üzerinde yapılan incelemede direğe çarparak kıran ve elektrik tellerini koparan araç olduğu tespit edildi.

Kazalı araç çekici marifeti ile bölgeden kaldırılırken YEDAŞ ekipleri de kopan elektrik tellerinin tamirini yaptı.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.