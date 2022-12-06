Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Küçük Abdullah 2. Sokak'ta oturan Irak uyruklu Mumine Basim Mutar Mutar evde bulunan eletrikli ekmek pişirme sacından akıma kapıldı.

Durumu farkeden komşusunun ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili polis olay yeri ekipleri çalışma başlatırken, Mutar'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılacak.

(Tugay GÖKTÜRK)

