ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde toplu ulaşım ihtiyacını yürüten Hicret-Yeniköy minibüs hattında hizmet veren 7 adet Ticari M Plaka minibüs hattına ilave olarak 10 adet Ticari M Plaka minibüs hattı, 30 yıl süre ile kiralanacak.

10 Ticari M Plaka Minibüs hat ruhsatının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle kiralanmasına ilişkin ihale 18 Ekim 2022 tarihinde Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi 150 TL bedel karşılığında Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

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