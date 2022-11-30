Alınan bilgiye göre, Osmancık Caddesi 1. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir halı mağazasına yanlarında küçük çocukla müşteri gibi giren iki kadın, iş yeri sahibini oyalamaya başladı.

Kadınlardan bir tanesi kapı önünde duran halılardan birini bakıyor gibi yaparak diğerlerinden ayırdı ve daha sonra iş yeri sahibinin yanına geri döndü.

İş yeri sahibinin görüş alanının dışında kalan çocuk ise kadının ayırdığı halıyı zorlanarak kucağına alarak mağazadan uzaklaştı.

Komşu esnafın uyarısı ile durumu farkeden iş yeri sahibi ile komşu esnaf, çocuk ve kadınları fazla uzaklaşamadan ellerindeki çalıntı halı ile yakaladı. Esnafın polisi aradığı esnada şüpheliler kaçarak olay yerinden uzaklaştı.



