Deprem sonrası afetzedeler için harekete geçen Wind Plates Stüdyosu sahibi Serap Ünal ve arkadaşlarının başlattığı yardım kampanyası hayırseverlerin ve gönüllülerin katkısıyla çığı gibi büyüdü.

Plates eğitmeni Serap Ünal’ın öncülüğünde üyeleri, yakın çevresi ve gönüllülerin katkısıyla kentte depremden etkilenen 73 aileye ev kuruldu.

Serap Ünal, depremin ardından Çorum’da bir yakınının yanına gelen 11 kişilik depremzede aile için bir üyesinin talebi üzerine sosyal medya hesabından 2. el eşya ve kıyafet çağrısında bulunduğunu ve çağrısının hızla büyük bir yardım kampanyasına dönüştüğünü anlattı.

Yaptığı duyuru üzerine stüdyosuna bir salon dolusu kıyafet ve eşya geldiğini bildiren Ünal, “Duyurumuz üyelerim ve halk arasında hızla yayıldı, tahmin edemeyeceğimiz kadar büyüdü. O süreçte ilk 2 gün 4 ev yerleştirdik. Ancak sonrasında kendimi güçsüz hissettiğim anda hemen imdadıma arkadaşlarım ve üyelerim yetişti. El birliğiyle neredeyse 60 kişiye yakın bir ekiple 73 tane evin çay kaşığından tutun da beyaz eşyasına kadar hep beraber gecenin ikisine kadar çalıştık. Helali hoş olsun, bu konudan da gurur duyuyoruz. Elimizden gelen ne varsa destek olduk, olmaya da devam edeceğiz.” dedi.

“BU BİR KADIN DAYANIŞMASIYDI”

Ünal, gönüllüler arasında lise ve üniversite öğrencilerinin de olduğunu aktararak, “Bu süreçte bize beyler de yardımcı oldu. Ama bu, çok ciddi bir kadın dayanışmasıydı işin açıkçası. Biz bir plates stüdyosuyuz. Plates stüdyomuzdaki üyelerimiz depremzedeler için gıdasından tutun da eşyalarına kadar her şeyi düşündüler. Sıfır eşya da aldılar, ikinci el eşya da gönderdiler tamamen gönüllülük esasıyla. İnsanların beşinci kattaki evlerinden eşyalar alındı, altıncı katlara taşındı. Fatih Lisesi öğrencileri, Beden Eğitimi öğrencileri bu süreçte yanımızdaydı. Ata Gross ciddi manada gıda yardımında, Mobilyacı Orhan eşya konusunda yardımda bulundu. Gönüllük temelinde 73 tane evi hep beraber kurduk. Ev sahipleri depremzede ailelere bu evleri süresiz bedelsiz kiraladı. Kendilerine, yardımlarda emeği geçen tüm üyelerimize, arkadaşlarımıza, çalışanlarıma teşekkür ediyorum.” diye konuştu.