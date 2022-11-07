Hitit Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarını kazanan 4.300 öğrenciye 3 Ekim - 3 Kasım 2022 tarihleri arasında “Terör Örgütlerinin Eleman Kazanma Faaliyetlerine Yönelik Alınan Önlemler” konulu sunum yapılırken, sunum sonrasında açılan stantlarda ise 4.360 öğrenciye ulaşıldığı belirtildi.

Öğrencilere “propaganda ve ajite çalışmalarının önüne geçilmesi” kapsamında hazırlanan “El Ele Güvenli Geleceğe” temalı proje doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetlerde 8.660 öğrenciye ulaşıldığı açıklandı.

(Haber Merkezi)

