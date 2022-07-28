İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sungurlu’ya minibüs hediye etti.

Sık sık Sungurlu’nun taleplerini iletmek için, İstanbul başta olmak üzere millet ittifakı Belediyelerini ziyaret eden Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin ardından, İmamoğlu Sungurlu'ya minibüs hediye etti.

Sungurlu Belediyesi Başkanı Abdulkadir Şahiner, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından belediyemize hediye edilen minibüs ilçemize ulaştı. Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu 'na araç filomuza kazandırmış olduğu minibüs için hemşehrilerimiz ve ilçemiz adına teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)