TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklifle, apartmanların çatı ve cephelerinde kurulan elektrik üretim tesislerine ilişkin teşvik sınırının artırılıyor be 50 kw'ye çıkarılıyor. Çalışanlara yemek ücreti ödeyen işveren vergiden istisna sayılacak. Yurtdışında çalışan işçi ücretlerine vergi istisnası getiriliyor. Çalışanlara verilecek elektrik ve doğalgaz yardımına istisna getiriliyor. Kur korumalı mevduat hesaplarına süre uzatımı getiriliyor.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU FAİZSİZ ÖDENECEK

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar, borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek. Borçlu borcunu erteleme isteğinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK'den teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde bu oran uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.

2023 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TEKLİFİ TBMM'DE

2023 Merkezi Yönetim bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre, 2023 bütçesinde giderlerin 4,47 trilyon TL, gelirler 3,81 trilyon TL olarak öngörülüyor. Bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3,5 olarak öngörüldü.