Hiçbir çaba göstermeden, yalnızca resmi ilan geliri ile yetinerek varlığını sürdüren sözde gazeteler ve sansasyonel habercilikle bilgi kirliliğine hizmet eden internet haber siteleri elenirse, diğerlerinin emekleri ve çabaları, istihdama katkıları ödüllendirilmiş olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, bugüne kadarki, yerel basınımızı maddi bakımdan koruyup kollayan, gözeten yaklaşımlarını şükranla karşıladığımızı da bir kez daha ifade etmek isterim. Nitekim, yılbaşında resmi ilan tarifesine yüzde 100 zam öngören Basın İlan Kurumu kararını tereddütsüz imzalamışlardı.

Ne var ki, şu günlerde deyimin tam anlamıyla “ekonomik bir tufan” yaşadığımız gerçeği karşısında, her alanda olduğu gibi ciddi habercilik hizmeti veren yerel medyaya da bir “ara destek” ihtiyacının doğduğu muhakkaktır. Yerel gazete ve internet haber sitelerimizin personel giderleri ve diğer tüm gider kalemleri büyük oranda artmış durumdadır. Bu kuruluşların varlıklarını sürdürebilmeleri için, resmi ilan tarifesine yüzde 25 düzeyinde bir ara zam yapılması gereğinin hasıl olduğunu düşünmekteyim.

Basın İlan Kurumu’nun ön kararıyla İletişim Başkanlığı tarafından bu önerinin kendilerine iletilmesi halinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın, oluşan yeni şartlar çerçevesinde, yerel medyaya can suyu olabilecek “ara zam” konusuna da şefkatle, yapıcı biçimde yaklaşacaklarına inanmaktayım.

Yine, bir kısım kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, mesleki kuruluşların “resmi ilandan kaçınmaya yönelik” tutumlarının önüne geçilmesi, tersine, kamunun yerel medyaya desteğinin artırılması bakımından da gerekli talimatların lütfedilmesini beklemekteyiz.

Demokrasinin kılcal damarları olarak nitelediğimiz, halkın haber alma hakkına hizmet eden yerel medyanın yaşatılması, hiç kuşkusuz, kamunun olduğu kadar sivil toplumun da görev ve sorumluluğudur. Bu zor günlerde, tüm kamuoyunu da daha duyarlı olmaya davet ediyorum.