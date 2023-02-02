Ekonomik darboğazın temelinde “tek adam” yönetiminin ve ekonomi biliminin gerçeklerine ters kararların yattığını ifade eden Yolyapar, “Bir avuç azınlık dışında hepimiz yoksullaştık. Eskiden karı-koca bir öğretmen çift, ilk 5 yılında arabasını, ikinci 5 yılda evini, üçüncü 5 yılda ise yazlığını alırdı. Emekli olan memur, ikramiyesi ile evi yoksa kolayca ev alabiliyordu. Şimdi bu düzeyde gelirlerle ancak insanlar hayatını idame ettirebiliyor, araba veya ev almaları, herhangi bir birikimleri veya ekstra gelirleri yoksa imkânsız” ifadesini kullandı.

Meltem Danışman Çınar’ın sorusu üzerine, Çorum Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanlığı’na Vedat Canbek’in yeniden seçilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Mehmet Yolyapar, “Vedat Canbek benim kadim dostum. Özü-sözü bir, mert ve dürüst bir insan. Aynı zamanda gerçek bir esnaf lideri. Esnafımıza daha uzun yıllar hizmete devam etmesini dilerim” dedi. Yolyapar, Aşık Rifat Kurtoğlu’nun çok güçlü bir halk ozanı olduğunu, Vakıf 19 tarafından “Yılın Halk Ozanı” seçilmesini takdirle karşıladığını da söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili değerlendirmesinde, zamanın Çalışma Bakanı Bülent Ecevit’in, basın mensuplarının sosyal haklarını vermek suretiyle büyük bir kadirşinaslık örneği gösterdiğini vurgulayan Yolyapar, “Bugün basın çalışanlarının çok zor durumda olduklarını herkes biliyor. Pek çoğu zaten işsiz. Çalışanlar da asgari düzeyde gelirlerle hayatlarını idame ettiriyorlar. Ben şahsen hem emekçiyim, hem de şirket genel müdürü olarak işverenim. Aynı çaresizliği ben de yaşıyorum. Yerel basın toplum tarafından gereği gibi desteklenmeli ki, çalışanların hayatları da kolaylaştırılabilsin” şeklinde değerlendirme yaptı. (Haber Merkezi)

