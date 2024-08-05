Çorum’da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücüye 46 bin lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre S.S. 19 US 193 plakalı otomobil ile uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamaca sonucu Bahçelievler Mahallesi Bahar 25. Sokak'ta aracını terk ederek ikametine girmeye çalışan sürücü ekiplerce yakalanarak kelepçelendi.

Ehliyetsiz ve alkollü olduğu ögrenilen sürücüye 46 bin lira ceza uygulanırken, otomobil trafikten men edildi.

Ehliyetsiz sürücü ifade işlemleri gereği polis merkezi amirligine götürüldü.