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Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi İsmail Kakaç İlkokulu yanında bulunan vakıf cemevi önünde yapılan etkinlikte aşıklar deyişler söyledi, lokmalar paylaşıldı. Program türkülerin güçlü yorumcusu Gülseren Kılıç konseri ile sona erdi.

Lokma etkinliğine Çorum Belediye Başkan Yardımcı Turhan Candan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür Vekili Handan Daşçı, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç ve çok sayıda yurttaş katıldı.



ABA: “ORTAK PAYDAMIZ SEVGİ DİLİ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program Ali Ekber Yücel Dede’nin okuduğu “Çerağ Uyandırma Gülbengi” ile devam etti. Vakıf Çorum Cemevi Başkanı Gülnur Aba, açılış konuşmasında toplumları bir arada tutan yegane kavramın sevgi olduğuna dikkat çekti. Aba, konuşmasında “İnsan sevgisinin temelinde yüce yaratana olan muhabbetimiz vardır. Bu yüzden bir kişinin gönlünü incitmek, kalbini kırmak aynı zamanda yaratana olan saygısızlıkla aynı anlama gelir. Bu yüzden bizlerin toplum olarak ortak paydası ancak ve ancak sevgidir. Ve sevgi dilidir” dedi.

HAYDAR AKOĞLU: “SEVGİDEN

ŞİFA ALANLARIN YERİYİZ”

Vakfın Ankara Şube yöneticisi Haydar Akoğlu ise selamlama konuşmasında bugüne değin binlerce yurttaşın yoğun bir şekilde vakıflarına başvurduğunu belirterek, “Dertlerine deva, hastalarına şifa bulmuş binlerce kişi bizzat başlarından geçenleri anlatıyor. Bugüne kadar gönlü sevgiyle buluşan herkesin sesi olduk. Vakfımız özet olarak sevgiden şifa alanların merkezidir. Kapımızda gönlümüzde herkese açıktır” diye konuştu.

“BİZİM DİNİMİZ SEVGİ,

MEZHEBİMİZ VİCDAN”

Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdal Doğan, selamlama konuşmasında; “İnsan bir dünyadır. Ve dünyada ne varsa bir insan vücudunda mevcuttur. Fakat ben bu olayın hissiyatını bedenimden çözüyorum. Hurafelerden değil. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Ben bilime inandım. Bakın bilim bizi kurtarır da asılsız şeyler bizi kurtaramaz. Din ile bilim paralel gitmek zorundadır. Bizim davamız din değil, inanç değildir. Bizim davamız dini inancı anlatan insanlardadır. İnsanlara korku vererek, ürküterek, bir din anlatılamaz. Bizim dinimiz sevgi dinidir. Aşk dinidir. Muhabbet dinidir. Ondan dolayı bizim dinimiz insan, mezhebimiz vicdandır. Doğayı sevmeyen insanı sevmeyen mahlukatı sevmeyen yardana inanır mı hiç. Yaratanın yarattığını ezen kolunu kafasını kesen bir zihniyet yaratana inanır mı?

DOĞAN: “BİZİ SEVGİ VE

BİRLİK KURTARACAK”

Gönül gönüle birlik ve beraberlik içinde olalım. Alevisi ile Sünnisi ile Kürdü ile Türk’ü ile Abazası, Çerkesi ile bir vücut olalım. Eğer sayın Sünni hocalar insanlara nasihat verirken Türkiye Cumhuriyetindeki 80 milyon insanın kardeş olduğunu anlatırsa Alevi dedeleri 80 milyon insanın kardeş olduğunu anlatırsa Türkiye’de huzurdan başka bir şey olmaz. Dünyadaki 8 milyar kardeşimize güzellikler birlikler aşk ve sevgi diliyorum.

Sadece sağduyulu olalım. Devletimize milletimize ordumuza polislerimize halkımıza Allah zeval vermesin. Devlet halkıyla bütünleşsin. Halk devletle bütünleşsin. Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında bizler vatanımıza sahip çıkmazsak yarın bu vatanı arar hale geliriz. Nedir Alevilik, nedir Sünnilik. Nedir Kürtlük. Türklük. Hepimiz insan değimliyiz. Hepimizin Allah’ı Peygamberi bir değil mi. Bizi sevgi kurtaracak. Birlik kurtaracak. Devletimiz ve milletimizle bir vücutluk kurtaracaktır” ifadesini kullandı.

GÜNAY: “HACI BEKTAŞ’IN

YOLU AYDINLATICIDIR”

AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay ise selamlama konuşmasında Çorum’u bütün renkleri ile birlikte kucakladıklarını belirterek, “Hacı Bektaş Veli’nin, Yunus Emre’nin, Mevlana’nın dili ve yolu ne ise bizim kullandığımız dil ve yolda o’dur. Yani hakkın yoludur. Bizler 72 millete bir nazarda bakan o müthiş felsefenin yüzyıllar boyunca aydınlattığı bu ışıkla yolumuzda yürüdük. İnanıyoruz ki bu aydınlık yol bundan sonrada milletimize gösterici olacaktır” dedi.

CANDAN: “ETKİNLİKLERE

EN ÇOK KATILAN KİŞİYİM”

Vakfın düzenlediği etkinlikte konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, bugüne kadar Belediye olarak Vakıf ve Erdal Doğan’ın yanında olduklarını söyleyerek. “Başkanımız Halil İbrahim Aşgın başka bir programda olduğu için onu vekaleten burada bulunmaktayım. Sizlere başkanımızın selamlarını getirdim. Biliyorum ki bu vakfın etkinliklerine en çok katılan kişiden biri Erdal Doğan ise diğeri de benim. Ne mutlu ki halkımızı kaynaştıran, bir arada tutan sevgi dili bizleri bir araya getiriyor. Bundan sonra da birlik olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.