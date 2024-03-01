Ankara, İstanbul ve yurdun birçok yerinde şubeleri bulunan Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı’nın ilimizde de 14. kez düzenleyeceği etkinlik Bahçelievler Mah. Bahar 20. Sokak - İsmail Kakaç İlkokulu üstündeki Cemevi’nde yapılacak.

Vakıf basın biriminden yapılan açıklamada Kudret Dağı Vakfı Cemevi Çorum Şubesi’nin 14. Abdal Musa Birlik ve Dayanışma Şükür Lokması etkinliğinin yarın 12.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği, Vakıf Genel Başkanı Erdal Doğan başta olmak üzere etkinliğe protokol mensupları, milletvekilleri, tüm siyasi yönetici ve yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının davet edildiği bildirildi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Gülseren Kılıç'ın eşsiz yorumuyla gerçekleşecek konser ve şiir dinletilerinin yer alacağı etkinlikte aşıkların nefesleri ve semah gösterilerinin de gerçekleştirileceği bildirildi.

Editör: HABER MERKEZİ