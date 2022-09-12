Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hava kirliliğine karşı başlattığı Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) projesi 81 ilde hayata geçirildi. Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların tespiti için EGEDES uygulamaya girdi. ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen mobil plaka tanıma sistemi (MPTS) cihazlarının yerleştirildiği EGEDES uygulaması, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de de yapılmaya başladı. Egzoz emisyon ölçümleri yaptırılmayan araçlar, sistem sayesinde birkaç saniyede tespit edildi.

Çorum Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü de konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. İlimizde son yıllarda artan nüfus ve il merkezine göç ile birlikte yükselen kentleşme oranı ile buna bağlı olarak sayıları sürekli artış gösteren trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden, canlıları ve çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak, ölçümler yaparak kontrol etmek amacıyla Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği (EGEKY) yayınlandığı belirtildi.

2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre, motorlu taşıtların egzoz emisyon ölçümünün yapılması zorunluluğu bulunduğu ve motorlu taşıtların kent merkezlerinde, ciddi hava kirliliğine neden olan önemli kaynaklardan biri olduğunun altı çizilen açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2019 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Projesi’ni yürütmeye başladığını, bu kapsamda ASELSAN A.Ş işbirliğinde çeşitli cihazların geliştirildiği, Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazının da İl Müdürlüğü denetim araçlarına monte edilerek egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafikte otomatik olarak akışı aksatmadan tespit edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların denetimlerinin artacağı, 2022 yılı egzoz emisyon ölçümü yaptırmamanın cezasının 2 bin 815 TL olarak belirlendiği de hatırlatıldı.

(Haber Merkezi)

