Okul önünde bir araya gelen Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Eğitimin Gücü-Sen ve diğer sendikalara üye eğitim emekçileri, “öğretmenime dokunma” diyerek, yaşanan olaya tepkilerini gösterdiler.

Sendikalar adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Okumuş, yıllardır devam eden hatta ölümle sonuçlanan saldırıların, yaralanmaların ve darp görüntülerinin durumun ne kadar vahim, tehlikenin ne kadar büyük ve ciddi olduğunu gözler önüne serdiğini söyledi.

Çorum’da yaşanan bu menfur olayın okuldaki tüm öğretmenleri derinden sarstığını, moral ve motivasyonlarının bozulduğunu kaydeden Okumuş, “Okulu ziyaret ettiğimizde, bütün sendikaların ortaklaşa ve güçlü bir tepki vermesi istenmiştir. Okulumuzdaki bu birlik beraberlik havası bütün kurumlarımız için örnek olacak niteliktedir. Biz sendikalara düşen, sımsıkı bir şekilde bu arkadaşlarımızın yanında durmaktır. Bugün burada bunun gereğini yapıyoruz. Yıllardır devam eden hatta ölümle sonuçlanan saldırılar, yaralanmalar, darp görüntüleri durumun ne kadar vahim, tehlikenin ne kadar büyük ve ciddi olduğunu gözler önüne sermektedir. Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Vakit geçirilmeden önleyici, ıslah edici, hukuki, adli, idari tedbirler, çare ve çözümler alınmalıdır” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ

“Çocuklarımızı, umudumuzu, geleceğimizi teslim ve emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz her bakımdan korunmalı, mağdur edilmemelidir” diyen Okumuş, “Bu kapsamda, değerler eğitimi, aileyi de içine alacak ve sosyal çevrenin öğrenci üzerindeki negatif etkilerinden arındıracak şekilde yeniden düşünülmelidir. Eğitim çalışanına ve eğitimciye şiddet her geçen gün artarak devam ederken; eğitimciye şiddetin meslek kanunu içinde yer almaması konusunda da yetkilileri bir kez daha düşünmeye ve gerekli düzenlemeleri bir an evvel yapmaya davet ediyoruz. Son olarak bizler, bu menfur saldırıyı sadece kınamakla kalmayacak, bütün hukuki süreçlerin takipçisi olacak, saldırganın hak ettiği cezaya çarptırılması için tüm yasal haklarımızı kullanacak ve her daim eğitim çalışanlarımızın yanında olacağız” şeklinde konuştu.