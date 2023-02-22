Avrupa Birliği Erasmus+ programı tarafından finanse edilen Çorum Yetişkinler Eğitimi ve Kültür Derneği’nin de ortağı olduğu 2022-1-FR01-KA210-ADU-000083749 numaralı “Kadın Girişimciliğinde Dijitalleşmenin Önemi” isimli (Digital womENtrepreneurs) KA210-ADU projesinin ilk toplantısı Fransa’nın Paris şehrinde gerçekleştirildi.

İki yıl süreli projenin ilk toplantısı Koordinatör Solidarité Europe Derneği başkanlığında Paris’te yapıldı. Toplantıya Türkiye’den Çorum Yetişkinler Eğitimi Kültür Derneği ile birlikte Kastamonu Merkez Halk Eğitimi Merkezi ve İtalyan Associazione “Submeet - incontrarsi per crescere” isimli dernek üyeleri katıldı. Projeyle ilgili bilgi veren Çorum Yetişkinler Eğitimi ve Kültür Derneği Başkanı Ünal Yüce ilimize katma değer sunmak için yetişkin eğitiminde Avrupa’da uygulanan yeni metotları öğrenmek ve uygulamak için Avrupa Birliği projelerinde etkin rol oynamak istediklerini kaydetti.

Fransa’daki eğitim hakkında bilgi de veren Adem Yüce, daha sonra proje ortaklarının Paris’in önemli tarihi ve kültürel merkezlerini de gezdiğini kaydetti.

(Volkan SINAYUÇ)

