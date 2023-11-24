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Anadolu’ya yaraşır bir Türk anası olarak canla başla çalışacağını, mahallenin sorunlarının çözüme kavuşturulması için yetkili mercilerle işbirliği içerisinde olacağını ifade ederek şu görüşlere yer verdi:

“1974 Çorum doğumlu, iki üniversite mezunu, üniversite öğrencisi bir çocuk annesiyim. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip cumhuriyetin ışığında eğitime, emekçiye, eşitliğe, adalete sahip çıkan, haklının yanında haksıza karşı duran eğitimci bir Anadolu kadınıyım.

Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi yeryüzündeki her şey kadının eseridir yeni eserler inşa edebilmek için Bahçelievler Mahallesi'ne muhtar adayı oldum. Çok partili demokratik sistemlerde demokrasinin ilk adımı yerel yönetimlerdir. Çünkü vatandaşların en kolay ulaşabileceği makamlar muhtarlıklardır. Muhtarlıklar sadece demokrasinin değil, hizmetin vatandaşa temas etmesinin ilk adımıdır.Mahallemizin sorunlarını giderebilmek için hep birlikte el ele, omuz omuza çalışacağız. Eğitim hayatımdaki disiplinli çalışmamı mahallem içinde göstereceğim. Gençlerimizin ve çocuklarımızın daha sağlıklı spor yapabilmeleri için kapalı spor tesisinin açılması, sanat sokağının canlandırılması, kadın üretim pazarının kurulması, ulaşım sıkıntısının giderilmesi projelerimizden yanlızca bir kaçı.Belediye ile vatandaş arasında köprü olup tüm sorunları gidermek için çalışma arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalışacağız. Hak savunmak gerektiğinde Zeybek oynar gibi efe, adalet söz konusu olduğunda halk oyunlarında olduğu gibi kolkola, omuz omuza, eşitçe, kardeşçe; ve Anadolu’ya yaraşır bir Türk Anası olarak kucaklayıcı olacağız.31 Mart 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerin bayram havasında geçmesini diliyorum. Seçimler gelir geçer, yönetimler değişir, kalıcı olan vatan ve millettir. Demokrasinin gereği de budur.Bu vesileyle yarınlarımızı emanet ettiğimiz tüm eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, saygı ve sevgiler sunuyorum.”