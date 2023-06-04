Çorum merkez Çaltıcak köyü nüfusuna kayıtlı, Endüstri Meslek Lisesinden emekli Ergül Kartal, rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Uğur Demirer’in kurucu başkanı olduğu Eğitim-İş Sendikası’nın ilk yıllarında yönetim kurulu üyeliği yapan, daha sonraki yıllarda ise yine Uğur Demirer ile birlikte ADD yönetiminde görev alan Ergül Kartal, çevresine oldukça sevilen bir kişiydi.

Nazife Kartal'ın eşi, Emre ve Pelin’in babaları olan Ergül Kartal’ın vefatı derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi yarın saat 11.00'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenecek törenin ardından Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.