Çorum İl Genel Meclisi’nde Kasım ayı bütçe görüşmelerine devam ediliyor. Mehmet Bektaş yönetiminde dün toplanan İl Genel Meclisi’nde yoklama ve bir önceki toplantının tutanak özetinin okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

İl Genel Meclisi üyeleri tarafından önerge verilmeyince İl Özel İdaresi Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’nün 2023 mali yılı bütçesinin görüşülmesine geçildi.

Birim Müdürü Fatih Mehmet Şahbaz, müdürlüklerinin 2023 yılı bütçesi hakkında üyeleri bilgilendirdi. Şahbaz, konuşmasında 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 76. Maddesi gereği İl Özel İdaresi bütçesinin yüzde 20’sinin eğitim hizmetlerine ayrıldığını hatırlatarak 2023 yılı için bu rakamın 36 milyon 64 bin 587 TL olduğunu, bunun da öğrenci yoğunluğu nedeniyle ek derslik ihtiyacı olan bölgelerdeki okul alanlarının kamulaştırılarak hazır olan okul arsalarına 72 derslik yapımı için kullanılacağını bildirdi.

Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürü Fatih Mehmet Şahbaz ayrıca bütçe giderleri içinde yazılım güncelleme için 25 bin TL, kırtasiye alımlarına 75 bin TL, ilan giderlerine 100 bin TL, etüt proje giderlerine 100 bin TL, büro ve işyeri makine teçhizat alımına 50 bin TL, AFAD Müdürlüğü’ne 441 bin 103 TL, Ovasaray Köyü GES projesine 3 milyon TL, Osmancık Huzurevi ikmal inşaatına 5 milyon 48 bin TL olmak üzere toplam 8 milyon 839 bin 103 TL ayrılacağını kaydederek toplam 2023 yılı bütçesinin 44 milyon 903 bin 690 TL olduğunu sözlerine ekledi.

İl Özel İdaresi Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’nün bütçesi incelenmek ve değerlendirmek üzere oybirliği ile Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

İl Genel Meclisi’nde Kasım ayı bütçe görüşmelerine bugün ve yarın yapılacak olan toplantılarla devam edilecek.



(Volkan SINAYUÇ)

