Mehmet Bektaş’ın başkanlığında düzenlenen İl Genel Meclisi Mart ayı ikinci oturumunda Meclis üyelerine bilgi veren AFAD Şube Müdürü Ali Uslu, afet yönetiminin üç temel aşamasının bulunduğunu dile getirdi.

AFAD’ın afet organizasyonunu koordine eden kuruluş olduğunu anımsatan Uslu, 2024 yılında Türkiye afet müdahale planının oluşturulduğunu kaydederek, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacakların neler olduğunun belli olduğunu söyledi.

2022 yılının AFAD yılı ilan edildiğini ve kapsamda Çorum’da düzenlenen 311 eğitime 341 bin kişiye ulaşıldığını belirten Uslu, yine 18 tahliye ve 8 de deprem tatbikatı yapıldığının bilgisini verdi. Uslu, eğitim ve tatbikatlar yoluyla 457 bin 320 kişiye ulaşıldığını kaydetti.

Çorum’da 58’i merkez ilçe, 64’ü ilçeler olmak üzere 122 toplanma alanının bulunduğunu belirten Uslu, toplanma alanlarının e-devlet uygulaması üzerinden görülebileceğini bildirdi. (Taner ŞİMŞEK)

