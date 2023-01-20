Eğitim-Sen Yürütme Kulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Türkiye'de var olan eğitimin giderek dinsel içerik kazanırken, öğrencilerin beslenme probleminin en önemli sorunlardan biri olarak öne çıktığı bilgisini verdi.

İlk yarısı 20 Ocak 2023 tarihinde sona eren 2022-2023 yılında 14 bin 124 okul öncesi öğretim kurumu; 24 bin 519 ilkokul; 18 bin 936 ortaokul ve 12 bin 804 lisede eğitim ve öğretime devam edildiğini kaydeden Beyaz, örgün öğretimde toplam 17,5 milyon öğrenci ile 1 milyon 139 bin 673 öğretmenin bulunduğunu söyledi.

“ÇÖZÜMSÜZLÜK POLİTİKALARI DEVAM EDİYOR”

Eğitimde yaşanan sorunların arttığına dikkat çeken Beyaz, “Siyasi iktidarın eğitim alanında, uzun süredir kendi siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda attığı adımlar, erken çocukluk eğitiminden (okul öncesi) başlayarak çeşitli vakıf ve derneklerle iş birliği halinde hayata geçirilen ‘dini eğitim’ merkezli uygulamalar, başta öğrenciler olmak üzere, öğretmenler, eğitim emekçileri ve velileri doğrudan etkilemeyi sürdürmektedir” dedi.

Eğitimde yaşanan ve yapısal hale gelen sorunların her ne kadar görmezden gelinmeye çalışılsa da eğitim sorununun, ülke ekonomisinde yaşanan sorunların ardından halkın en öncelikli gündemi olmayı sürdürdüğüne dikkat çeken Beyaz, “Siyasi iktidar ve MEB’in bilimsel eğitim anlayışını dışlayarak hayata geçirdiği uygulamalar eğitimin niteliğinde yaşanan gerilemeyi hızlandırmıştır. Eğitimde ticarileşme ve eğitimi dinselleştirme uygulamalarının tüm hızıyla sürmesi, okulların fiziki altyapı ve donanım eksikliklerinin giderilmemesi, kalabalık sınıflar, ikili öğretim, taşımalı eğitim, çocuk ve gençlerin dini cemaat ve vakıfların kreşlerine ve yurtlarına yönlendirilmesi, çocuklara yönelik taciz ve istismar vakaları devam etmektedir. Öğretmen açıkları, mülakata ve arşiv araştırmasına dayalı sözleşmeli öğretmenlik ve ücretli öğretmenlik uygulaması, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile “eşit işe eşit ücret” uygulamasına son verilmesi, ataması yapılmayan öğretmenler gibi çok sayıda sorun eğitim sisteminin çözüm bekleyen sorunları olarak geçtiğimiz öğretim yılında da varlığını sürdürmüştür” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARA VE HAKLARINA İLİŞKİN TEHDİTLER SÜRÜYOR”

Eğitim sisteminin toplumsal cinsiyet eşitliğinden uzak ve giderek dinsel içerik kazanan egemen ideolojinin yoğun baskısı ve denetimi altında olduğuna vurgu yapan Beyaz, ayrıca milyonlarca çocuk ve gencin ağırlıklı olarak ekonomik sorunlar nedeniyle eğitimine erişim hakkını ihlal eden uygulamaların sürdüğüne dikkat çekti.

Çocukların beslenme problemlerinin devam ettiğine de değinen Beyaz, “Çocuklar için beslenmenin önemli olduğu koşullarda süt, yumurta, peynir, zeytin vb. gibi temel gıda ürünlerinin fiyatı 3-4 kat artmıştır. Bu koşullarda çocuklarına her gün ayrı bir beslenme hazırlamak durumunda kalan aileler eti, sütü, meyveyi, kuruyemişi geçelim yumurtayı, peyniri ve zeytini bile alamaz hale gelmiştir” şeklinde konuştu.

“EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET FİİLEN ORTADAN KALKTI”

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun eğitimde eşitsizlik yaratmaya devam ettiğini söyleyen Beyaz, “19 Kasım 2022 tarihinde Kariyer Basamakları Sınavı yapılmış ve kamuda yıllardır uygulanan “eşit işe eşit ücret” ilkesi fiilen ortadan kaldırılmıştır. Öğretmenlik mesleği ve öğretmenin saygınlığı ÖMK üzerinden polemiğe açılmış, öğretmenlik mesleği daha da itibarsız hale getirilmiştir” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)