Eğitim Sen Çorum Şube Sekreteri Sema Yılmaz, çocuk istismarı ve gericiliğe geçit veren tarikatların kapatılması gerektiğini savunarak, “İstismarcı yobazlarla, gerici odaklarla kadına, çocuğa, insan haklarına saldırmak için dini ve dini unsurları kullanmayı kendine hak görenlerle mücadele etmek onları durdurmak zorundayız” dedi.

Yılmaz açıklamasında, “6 yaşındaki çocuğun ailesinin de içerisinde olduğu failler eli ile istismar edilmesi haberi tarikatların geldiği noktanın mızrağın çuvala sığmadığı noktadadır” ifadesini kullandı.

“Olayı ortaya çıkaran gazetecinin tutuklanmasını talep etmek siyasal İslamın ulaştığı fütursuzluğu gözler önüne seriyor” diyen Yılmaz, şu açıklamayı yaptı: “Soruyoruz tarikatlar bu gücü nereden alıyorlar. Dün 40 tane kız çocuğunu bir yurda kilitleyip canlı canlı yakanlar, Ensar Vakfı’nda sayısız çocuk istismara uğrarken, ‘Bir kereden bir şey olmaz diyenler’, Enes Kara’nın ‘Beni bu karanlıkta yaşamaya mecbur bıraktılar’ sözlerine kulağını tıkayanlar, bu gün 6 yaşında ir çocuğun gericiliğe, yobazlığa bir kurban gibi sunulmasına kararlı ve güçlü bir duruş sergilemiyorlar.”