Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıldönümü ve sendikanın 17. kuruluş yıldönümünü düzenlediği Cumhuriyet Balosu ile birlikte kutladı.

Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Cumhuriyet Balosu’na Eğitim İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer, Birleşik Kamu İş İl Başkanı İlhan Yaşar, Eğitim İş Çorum Şube Başkanı Selim Bozkurt ve sendika üyeleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Eğitim İş Çorum Şube Başkanı Selim Bozkurt, “Parçalanmış, emperyalistlerin akbabalar gibi başına üşüştüğü bir imparatorluktan; dünyanın ‘hasta adam’ diyerek ellerini ovuşturduğu bir enkazdan; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin, 99. yılını kutluyoruz” dedi.

“ATATÜRK’ÜN EN BÜYÜK ESERİ, BİZİM DE VAZGEÇİLMEZİMİZDİR”

Cumhuriyet'le birlikte, hanedan egemenliği yerine halk egemenliği, teokrasinin yerine laiklik, dikta rejimi yerine de demokrasinin uygulandığını ve egemenliğin kayıtsız koşulsuz Türk ulusuna verildiğini kaydeden Bozkurt,

“İnsanlık tarihinde sadece 20 yılda, eğitimden kılık kıyafetine, özgürlüklerinden kültürüne, dilinden alfabesine kadar her şeyi silbaştan değişmiş, başka bir millet, ilkel ve çökmüş bir yönetim biçiminden bir mavzer gibi fırlayarak medeniyetin en yüksek noktasına ulaşan başka bir ulus, emperyalistlere parmak ısırtacak reformları bu kadar kısa sürede hayata geçirmiş başka bir ülke yoktur. O yüzden Cumhuriyetimiz aynı zamanda bizim için Atamızın göğsümüze taktığı bir gurur nişanesidir” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYET’İN BİRÇOK KAZANIMI GERİLETİLDİ”

“12 Eylül 1980 darbesiyle ABD başta olmak üzere emperyalistlerin laik ülkemize diktiği siyasal İslam gömleği, son 20 yılda bir iktidar eliyle üzerimize geçirilmiştir” diyen Bozkurt, 20 yılda Cumhuriyet’in birçok kazanımının geriletildiğini kaydetti.

Laik Cumhuriyet’in ona düşman olan bir zihniyetin elinde adeta can çekiştiğini söyleyen Bozkurt, “Daha gencecik bir Cumhuriyet iken Avrupa ülkelerine parmak ısırtan bu vatan, bugün dünya ülkelerinin gözü önünde adeta 100 yıl öncesine zaman yolculuğu yaptırılmak istenmektedir.

Tam da bu yüzden, bizlere yani ilerici kamuoyuna, aydınlanmacı yurttaşlara büyük görevler düşmektedir. Başöğretmenimiz de ‘Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz” sözleriyle, bizim bugünkü sorumluluğumuzun altını çizmiştir” şeklinde konuştu.

Temeline Cumhuriyet’in kazanımlarını korumak ilkesi kazınarak kurulmuş olan Eğitim-İş’in Cumhuriyet’e karşı her saldırıya göğüs germesiyle toplumsal muhalefette önemli bir yere geldiğini dile getiren Bozkurt, “Biz Atatürk’ün eğitim neferlerine düşen, bu kaleyi daha da büyütüp güçlendirmek; öğretmenlerin bu toplumun her zaman aydınlık yüzü olduğunu göstermek, Cumhuriyet’in tüm saldırılara rağmen Atamızın emrettiği gibi ilelebet payidar kalacağını dosta düşmana idrak ettirmektir” dedi.

“ÜLKE ARTIK YÖNETİLEMEZ HALDE”

Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer ise Türkiye’nin tarihinin en büyük ekonomik kriziyle baş başa kaldığını söyleyerek, “Bu ülke artık yönetilemiyor” dedi.

Eğitim-İş olarak 17 yıl önce bir avuç Cumhuriyetçi öğretmenle yola çıktıklarını ve bugün önemli bir noktaya geldiklerini anlatan Sarıyer, “Demokratik ve laik bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin sonunda başarılı olacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Günümüzde Türkiye’de en zor olan şeyin muhalif olmak olduğunu kaydeden Sarıyer, tek adam rejimine karşı mücadelenin önemine vurgu yaptı. Sarıyer, bu kapsamda eğitim emekçilerinin 2 Kasım’da üretimden gelen gücünü kullanacağını belirterek, “Mutlu, huzurlu, yaşanabilir bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz” dedi.

EMEKLİ ÜYELERE PLAKET

Program sonunda emekliye ayrılan Ayşe Bezgin, Cevat Tütüncüoğlu, Murat Varol, Yaşar İlter ve Saniye İşçi’ye plaket verildi. Plaketler, Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer, Birleşik Kamu-İş İl Başkanı İlhan Yaşar ve Eğitim-İş Şube Başkanı Selim Bozkurt tarafından verildi.

(Taner ŞİMŞEK)

