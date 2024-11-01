Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Çorum Şubesi tarafından 17 Ekim kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen “Cumhuriyet Yemeği” ülkemizde yaşanan terör olayları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Yemek, bugün (1 Kasım 2024 Cuma günü) saat 19.00'da Çırağan Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Eğitim - İş Şube Başkanı Tuba Üreyen; “Eğitim-İş Çorum Şubesi olarak 26 Ekim’de yapacağımız Cumhuriyet yemeğimiz, yaşanan terör olayları ve şehit haberleri nedeniyle bu akşam yapılacaktır” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR