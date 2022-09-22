Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen aday ve delege tanıtım toplantısında Adnan Menderes İlkokulu Müdürü Fatih Okumuş adaylık açıklaması yaptı.

Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle başlayan programda Eğitim Bir-Sen Başkan adayı olduğunu Okumuş, “Genç, dinamik ve tecrübeli ekibimizle üyesi olmaktan onur duyduğumuz sendikamızın birer neferi olarak, Çorum Şubemizin 7. Kongresinde Delege Adayı olarak başvurumuzu yaptık. Üyelerinin haklarını savunmak, sosyal alanlarda hizmet sunmak ve en önemli önceliğimiz olan üyelerimiz arasında kardeşlik hukukunu pekiştiren bir anlayışla geniş kapsamlı bir teşkilat oluşturduk, hizmet binasının üyelerimiz tarafından daha aktif kullanılabilmesi, sendikal imkanların eşit paylaşıldığı ve her kesime hitap edecek çalışmalarımızla bütün üyelerimize hizmet etmek istiyoruz. Üniversite ve ilçe teşkilatlarımızla, işyeri temsilcilerimizle daha sık bir araya gelerek, üyelerimizin sorunlarına yerinde ve zamanında müdahale etmek, mağduriyetlerini gidermek ve özlük haklarında ise sahada istişareyi önceleyen ve aynı zamanda etkin bir mücadeleyle kazanımlara dönüştürmek istiyoruz.

Birlikten kuvvet doğar düsturuyla Memur-Sen Konfederasyonu çatısı altında birlikte omuz omuza mücadele verdiğimiz diğer hizmet kollarımız ile güçlü bir teşkilat yapısı oluşturmak ve aynı hizmet binasında bir araya gelmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sendikamıza güç katacağı inancı ve bayrak yarışı olarak gördüğümüz seçim sürecinin hepimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden ötürü; tüm şube başkanlarımıza, üniversite ve ilçe temsilcilerimize yönetim kurullarına, iş yeri temsilcilerimiz, kadın komisyonlarına ve genç memur-sen teşkilatımızda sorumluluk üstlenerek hizmet etmiş fedakar arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Rabbim emeklerimizi zayi etmesin. Aynı şuur ve bilinçle değerler sendikacılığına riayet ederek kurucu genel başkanımız merhum Mehmet Akif İnan’ın çizgisinde sendikamıza, üyelerimize ve insanlığa hizmet etmek için “Hep birlikte yeniden yetkiye” diyor, seçimimizin hayırlara vesile olması diliyoruz” diye konuştu.

Fatih OKUMUŞ KİMDİR?

1986 yılında Çorum´da doğdu. Eğitimini sırasıyla Çorum Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Çorum Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ortaokul) ve Çorum Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamladı. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü kazanan Okumuş mezuniyetinin ardından 2009 yılında vekil öğretmen olarak Çorum´un Alaca ve Bayat ilçelerinde görev yaptı. Hakkari´nin Yüksekova ilçesinde öğretmenlik ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 11.05.2016-24.12.2020 tarihleri arasında İskilip İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptı. 24.12.2020 tarihi itibariyle Çorum Adnan Menderes İlkokulu´na Müdür olarak atandı. 2014 yılında Yüksekova Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliği Yönetiminde yer alan Okumuş 2015 yılında Çorum Genç Memur-Sen teşkilatında görev aldı. Sırasıyla Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Başkanvekili ve 2018-2021 yılları arasında Genç Memur-Sen Çorum İl Başkanı olarak görev yaptı. Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünü bitirdikten sonra Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Tezli Yüksek Lisans eğitimine başladı. "Sendika ve Toplum İlişkilerinde Yeni Bir Yaklaşım Olarak Memur-Sen'in Değerler Sendikacılığı Anlayışı" konulu tez çalışması yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

(Haber Merkezi)

