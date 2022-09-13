Milletvekili Kavuncu, “Millî ve manevî değerlerini özümsemiş, şanlı tarihini bilen, geçmişten ders çıkaran ve geleceğini güvenle inşa edecek gençlerimiz en büyük zenginliğimizdir. Zira onlar Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak en temel güçtür. Bu nedenle eğitimi bir bekâ meselesi olarak görüyoruz. Gençlerimizin gerekli eğitimi almaları demek geleceğimizin güvence altına alınması demektir. Bir toplumun gelişmişlik düzeyi, onun eğitim düzeyiyle ölçülmektedir. Ülkelerin gücü iyi eğitime sahip nitelikli insan gücünden gelmektedir.” dedi.

Ülkemizin 81 vilayetinde olduğu gibi Çorum’un da, son 20 yılda her alanda olduğu gibi eğitim alanında da tarihi yatırımlara, eserlere ve hizmetlere kavuştuğunu vurgulayan Kavuncu, “Çorum’da AK Parti iktidarımızda eğitim-öğretim alanında 135 yeni okul, 1702 yeni derslik, 4113 yeni pansiyon yapılarak hizmete sunulmuştur.” ifadesini kullandı.

Kavuncu, son dönemde ilimizde yapılan eğitim yatırımlarının toplam bedelinin 406 milyon 310 bin lira olduğunu da söyledi.



(Haber Merkezi)

