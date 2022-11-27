SALON: Atatürk

HAKEMLER: Hasan Olgun, Hasan Öztürk

ÇORUM BELEDİYE: Alex, Hasan Emre, Batuhan, Ali, Murat, Bünyamin, Gürkan, Tarık, Yiğit, Kaan.

HATAY ERZİN YEŞİLKENT: Utku, Ulaşcan, Ramis, Rıdvan, Aydın, Barış, Emirhan, Muhammet Ali, Ferhan Eren, Fahri, Emre.

1.SET: 26-24, 2.SET: 25-13, 3.SET: 25-19

Alpaslan Endüstri Erkekler Türkiye 1.Voleybol Ligi B Grubu’nda fırtına gibi esen Çorum Belediyesi Gençlik ve spor Kulübü’nün son kurbanı Hatay temsilcisi Erzin Yeşilkent oldu. Çorum temsilcisi, konuk ettiği Erzin’i 3-0’la geçerek, 8’de 8 yapıp, namağlup liderliğini sürdürdü.

Dün, Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve Hasan Olgun’un başhakem olarak düdük çaldığı maçta ilk set oldukça çekişmeli geçti. Büyük heyecana sahne olan seti 26-24 kazanan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ikinci sette rakibine büyük bir üstünlük sağladı ve 25-13’lik skorla durumu 2-0’a taşıdı. Karşılaşmanın üçüncü setini de 25-19 kazanan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sahadan 3-0 galip ayrılarak, sekizinci maçında sekizinci galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından puanını 23’e yükselten Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, liderliğini sürdürürken, 5 puanda kalan Hatay Erzin Yeşilkent, son sırada kaldı.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 4 Aralık’ta Başkent temsilcilerinden Anadolu Voleybol ile deplasmanda karşılaşacak olup, Hatay Erzin Yeşilkent ise TVF Spor Lisesi’ni konuk edecek.

(Hüseyin AŞKIN)

