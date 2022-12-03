Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Voleybol Ligi B grubu 10.hafta maçında Çorum’un efeleri deplasmanda Anadolu Voleybol Spor Kulübü’nün konuğu olacak. 1.Lig’in tek yenilgisiz takımı ünvanını elinde bulunduran Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yarın oynanacak maçta Ankara temsilcisi Anadolu Voleybol’u da yenerek galibiyet serisine devam etmek istiyor. Ankara Beştepe Voleybol Spor Salonu’nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise Gaziantep Gençlikspor ile Akkuş Belediyespor, Gümüşsu Gümüşhanespor ile Yenişehir Belediyespor, Hatay Erzin Yeşilkent ile TVF Spor Lisesi, Niksar Belediyespor ile Hakkari Gençlikspor takımları karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

