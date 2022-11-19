Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Voleybol Ligi B grubu 8.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile TVF Spor Lisesi Çorum’da karşı karşıya gelecek. Şuana kadar yenilgi yüzü görmeyerek zirveye yerleşen Çorum’un efeleri yarın oynanacak olan TVF Spor Lisesi maçını da kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. 17 puanla zirvede yer alan Çorum Belediyesi ile 5 puanla onuncu sırada yer alan TVF Spor Lisesi maçı yarın saat 13.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise Solhanspor ile Akkuş Belediyespor, Niksar Belediyespor ile Yenişehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor ile Gümüşsu Gümüşhanespor, Anadolu Voleybol ile Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

