Çorum’da SMA tip-1 hastası olan ve tedavisi için geçtiğimiz aylarda yardım kampanyası düzenlenen, gerekli paranın toplanması üzerine de tedavi için Dubai’ye giden minik Alp, efelerin konuğu oldu. Anne Sevilay ve baba Mustafa Keskin, minik Alp ile birlikte Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün, Atatürk Spor Salonu’ndaki antrenmanını ziyaret ettiler.

Teknik heyetin ve sporcuların ilgi odağı olan minik Alp’e kulüp forması hediye edilirken, Sevilay-Mustafa Keskin çifti, lider Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’ne başarı dileklerinde bulundu. Alp’in tedavisi ile ilgili bilgi alan antrenör Yusuf Biçer, şifa dilerken, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu akşam antrenmanımızın çok önemli bir konuğu vardı. SMA hastası, yavrumuz Alp, Çorum Belediyesi GSK Voleybol takımını ziyarete geldi. Onu sağlıklı görmek bizleri çok mutlu etti. Rabbim, tüm hastalara şifalar versin. Ailesiyle de tanışmak çok güzeldi. Minik yavrumuza destek olan herkesten Allah razı olsun.

Alp’e forması şimdiden çok yakıştı. İnşallah ileride çok iyi voleybolcu olacak” ifadelerini kullandı.



(Hüseyin AŞKIN)

