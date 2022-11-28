Alpaslan Endüstri Erkekler Türkiye 1.Voleybol Ligi B Grubu’nda mücadele eden “yenilgisiz lider” Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, kadrosunu bir transferle güçlendirdi. Kırmızı-siyahlı kulüp, Cizre Belediyespor’dan 25 yaşındaki orta oyuncusu Burak Kamçı’yı renklerine bağladı.

TVF Spor Lisesi, Düzce Belediyespor, Fındıklıspor, Bigadiç Belediyespor, Torul Gençlikspor, Akkuş Belediyespor’da oynayan Burak Kamçı, bu sezona Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor’da başladı. 1,97 metre boyundaki Burak Kamçı, sezonun kalan bölümünde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün formasını giyecek.

(Hüseyin AŞKIN)

