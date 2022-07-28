Çorum’un Erkekler 1.Voleybol Ligi’ndeki temsilcisi Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hekimoğlu GCT Bursa takımından libero oyuncusu Salih Özdemir’i renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon 2.Lig’de şampiyon olarak 1.Lig’e yükselen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Nadir Solak başkanlığında iddialı bir kadro ile sezona girmenin planını yapan Kırmızı-Siyahlılar kadrosunu önemli bir oyuncuyla daha güçlendirdi. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “İstanbul BBSK, İnegöl Belediyespor, Fındıklı Spor, Arhavi Belediyespor, Yeni Kızıltepe Spor ve son olarak Hekimoğlu GCT Bursa forması giyen libero Salih Özdemir ile anlaşma sağlamıştır” denildi.

(Rıfat KARA)