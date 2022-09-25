23 Eylül tarihinde Çorum’da start alan özel turnuvaya Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün yanı sıra Alanya Belediyespor, Hakkari Sportif Gençlik ve Ürgüpspor takımları katıldı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ilk gün maçlarında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ürgüpspor’u 3-2, Alanya Belediyesi ise Hakkari temsilcisini 3-0’la geçti. İkinci gün oynanan maçlarda Alanya temsilcisi bu kez Ürgüpspor’u 3-2 mağlup etmeyi başarırken, Çorum temsilcisi ise Hakkari’yi 3-1 mağlup ederek iki takımda son maça ikide iki yaparak girmeyi başardı.

ÇORUM’UN EFELERİ İKİNCİ OLDU

Turnuvanın son gününde Çorum Belediyesi ile Alanya Belediyesi final niteliğinde bir maça çıktı. Dün saat 11.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Alanya Belediyespor, Çorum’un efelerini 3-0 mağlup ederek 8 puanla özel turnuvanın şampiyonu oldu. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ise 5 puanla turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

(Rıfat KARA)

