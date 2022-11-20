Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig B grubu 8.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sahasında Ankara temsilcisi TVF Spor Lisesi’ni konuk etti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde rakibi karşısında zaman zaman zorlanan Çorum’un efeleri zor da olsa seti 26-24 kazandı. İkinci sette yaptığı basit hatalar sonucu oyunun kontrolünü rakibine kaptıran Kırmızı-Siyahlılar seti 8 sayı farkla kaybederek skoru 1-1’e getirdi. Üçüncü ve dördüncü sette oyun üstünlüğünü tekrar eline alan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü üçüncü seti 12, dördüncü seti de 7 sayı farkla kazanarak maçtan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından 7’de 7 yapan Çorum’un efeleri puanını 20’e yükseltirken, konuk TVF Spor Lisesi ise 5 puanda kaldı.

(Rıfat KARA)

