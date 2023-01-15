Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Voleybol Ligi B grubu 15.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda Diyarbakır temsilcisi Yenişehir Belediyespor’un konuğu oldu. Cumartesi günü Şehitlik Çok Amaçlı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Çorum’un efeleri ilk seti 3 sayı farkla kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci seti de file dibinde kaptan Murat ve Alex’in etkili oyunu ile 25-20 kazanan Çorum’un efeleri skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette toparlanan rakibi karşısında zaman zaman zor anlar yaşayan efeler son bölümde bulduğu üst üste sayılar ile seti 27-25, maçı da 3-0 kazanarak yenilgisiz ünvanını devam ettirdi.

Bu sonucun ardından 13’de 13 yapan Çorum Belediyesi 38 puana yükselirken, Diyarbakır temsilcisi ise 13 puanda kaldı.

(Rıfat KARA)

