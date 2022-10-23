Efeler rakip tanımıyor… Alpaslan Endüstri Erkekler Türkiye 1.Voleybol Ligi B Grubu’nda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, konuk ettiği Diyarbakır temsilcisi Yenişehir Belediyespor’u 3-0’la geçerek, dördüncü maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve Çorum bölgesinden Hüseyin Kamber’in başhakem olarak düdük çaldığı maçta ilk seti 25-20 kazanarak öne geçen Çorum Belediye, ikinci sete kötü başladı. Uzun süre geride götürdüğü sette, son bölümlerde toparlanan Çorum temsilcisi, seti 25-22 kazanmasını bildi ve durumu 2-0’a getirdi.

Karşılaşmanın üçüncü seti, ilk iki sete göre daha dengeli geçti. Başa baş giden setin son bölümlerinde üst üste aldığı sayılarla 24-20 üstün duruma geçen Çorum Belediye, maç sayısını bir türlü alamadı ve basit hatalar sonucu verilen sayılarda durum 24-24’e geldi. Bir ara 26-25 geriye de düşen çorum temsilcisi, seti 28-26 kazandı ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle, dörtte dört yapan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, puanını 11’e yükseltip liderliğini sürdürürken, üçüncü maçında ikinci yenilgisini alan Diyarbakır Yenişehir Belediye 5 puanda kaldı.

Karşılaşmayı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Belediye Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve çok sayıda sporsever izledi.

(Hüseyin AŞKIN)

