Türkiye Voleybol Federasyonu Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Voleybol Ligi B grubunda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Play-Off maçları öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. 31 Aralık’ta sona erecek olan transfer sezonu öncesi gidenler ve gelenler noktasında son hamlelerini yapan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yönetimi önceki gün pasör Tarık Öztekin ile yollarını ayırmıştı. Bu mevki için arayış içerisine giren Kırmızı-Siyahlı yönetim antrenör Yusuf Biçer’in raporu doğrultusunda geçtiğimiz sezon Hekimoğlu Global Connect Travel Bursa takımında forma giyen 26 yaşındaki pasör Berke Can Bıldırcın ile anlaşma sağladı. 1.91 boyundaki deneyimli voleybolcu kariyerinde Çankaya Belediyesi, Halkbank, Konya Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve son olarak Hekimoğlu Global Connect Travel Bursa takımının formasını terletti.

Deneyimli voleybolcunun hafta sonu Gaziantep Gençlikspor deplasmanında forma giymesi bekleniyor.

(Rıfat KARA)

