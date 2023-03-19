Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig B grubu 21.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sahasında Ankara temsilcisi Anadolu Voleybol’u konuk etti. Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 13.00’de başlayan karşılaşmayı Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak da izledi. Kaptan Murat ve Alex önderliğinde baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Çorum’un efeleri ilk seti 25-17, ikinci seti 25-17, üçüncü seti de 25-18 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 45’e yükselten Çorum’un efeleri normal sezonu 1 yenilgiyle lider tamamladı. Kırmızı-Siyahlılar gözünü önümüzdeki günlerde başlayacak olan Play-Off maçlarına çevirdi.



(Rıfat KARA)

