Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig Play-Off yarı final müsabakaları Bursa’da yapıldı. 2.Grup’ta mücadele eden Çorum Belediyespor ilk maçında Diyarbakır temsilcisi Yenişehir Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaparken, ikinci maçında ise İzmir temsilcisi Saint Joseph takımına 3-2 mağlup olarak finale kalma umudunu son maçına taşımıştı. Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu’nda Alanya Belediyespor ile gruptaki son maçına çıkan Çorum’un efeleri ilk seti 7 sayı farkla kaybederek 1-0 geriye düştü. İkinci sette toparlanan Kırmızı-Siyahlılar zor da olsa bu seti 27-25 kazanarak skoru 1-1’e getirmesine rağmen üçüncü ve dördüncü sette rakibine üstünlük kuramayan Çorum’un efeleri üçüncü seti 25-21, dördüncü seti de 25-20, maçı da 3-1 kaybetti.

Bu sonucun ardından 4 puanda kalan Çorum Belediyespor grubu üçüncü sırada tamamlayarak Efeler Ligi hayallerine Play-Off yarı finalinde veda etmiş oldu.

Play-Off yarı finalde 1.Grup’ta Akkuş Belediyespor ile Milas Belediyespor, 2.Grup’ta ise Alanya Belediyespor ile Saint Joseph takımları finale adını yazdıran takımlar oldular.

(Rıfat KARA)

