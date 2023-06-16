Çorum Belediyesi Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, “Efeler Ligi” hayali ve hedefiyle başlayıp, rüya gibi geçirdiği sezonun ardından sahneden çekiliyor.

Geçen sezon Efeler Ligi’ni 1.Lig Play-Off finallerinde kıl payı kaçıran Çorum’un voleybol branşındaki yüz akı Çorum Belediyesi Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı ligden çekiliyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın “Çorum’u Spor Şehri” yapacağız açıklamasının ardından geçen sezon düğmeye basarak TVF 1.Lig’e iddialı bir kadro ile giren ve normal sezonu şampiyon tamamlayarak Efeler Ligi’ne yükselme maçları oynayan Çorum Belediyesi Spor Kulübü için yeni sezonda mücadele etme hakkının bulunduğu 1.Lig’e katılmama kararı alındığı öğrenildi.

Çorum Belediyesi Spor Kulübü Başkanı İsmail Yağbat’ın, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili olarak bir açıklama yapacağı da edinilen bilgiler arasında.